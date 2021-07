Gori, distretto Ente Idrico Campano riduce le tariffe acqua

Terremoto nel Sarnese Vesuviano sulle tariffe del servizio idrico Gori: stop definitivo al nuovo schema tariffario. Il consiglio di distretto dell’Ente Idrico Campano era chiamato a esprimersi sul piano tariffario per il quadriennio 2020 – 2023, dopo il rinvio della seduta dello scorso maggio con cui si impegnava a bloccare i rincari e approfondire la possibilità tecnica di ridurre le tariffe per renderle finalmente socialmente sostenibili. All’indomani della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione al gruppo dei Comuni per l’acqua pubblica ricorrenti, annullando le tariffe deliberate dall’Arera e riducendo del 30% gli aumenti tariffari già applicati dal 2012 al 2015, il Consiglio di Distretto non ha potuto far altro che prendere atto della nuova situazione, deliberando con consenso unanime l’abbassamento della tariffa idrica ricalcolato sulla base della sentenza. “Si è scoperchiato il vaso di Pandora delle bollette Gori con una decisione che mette in discussione l’intero pieno tariffario dell’ultimo decennio – sottolineano i rappresentanti dei Comuni per l’acqua pubblica – e appare ora indispensabile applicare subito la riduzione delle tariffe dai primi calcoli effettuati nella misura di almeno l’8% e restituire agli utenti tutte le somme a nostro avviso non dovute. Ordinando il rinnovo dell’istruttoria, il Consiglio di Stato obbliga inoltre Arera a coinvolgere i Comuni per riformulare correttamente una tariffa schizzata oltre ogni limite con aumenti del 70% in otto anni. La sentenza è immediatamente esecutiva e non ha bisogno di ulteriori provvedimenti per essere applicata: se c’è qualcuno che vuole fare scherzi siamo pronti a difendere i diritti dei cittadini in tutte le sedi”. Si apre, dunque, un nuovo percorso per la restituzione del servizio idrico ai Comuni, per il superamento della sciagurata stagione Gori e la costituzione nel più breve tempo possibile di un’azienda interamente pubblica per la gestione trasparente, efficiente, solidale, ecologica e partecipata della risorsa acqua, nell’interesse esclusivo della cittadinanza.