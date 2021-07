Malore in mare, donna muore in Costiera Amalfitana

Una donna di 62 anni è morta mentre si trovava in mare a Praiano. La tragedia si è verificata sulla spiaggia de “La Gavitella”, in Costiera Amalfitana. Secondo una prima ricostruzione la vittima, originaria di Torino ma residente a Milano, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi, è stata riportata a riva ma i tentativi di rianimarla sono risultati vani. La donna era una turista abituale del comune della Costiera nel quale aveva, spesso, trascorso le vacanze. (ANSA).