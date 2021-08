CAMPOSANO – “Ho depositato una denuncia alla Procura della Repubblica di Nola e al Prefetto di Napoli per violazione della normativa sulla sicurezza stradale sull’intervento disposto dall’ex sindaco Barbato nella deviazione del flusso stradale sulla strada provinciale Nola-Cicciano in direzione Cimitile-Nola in prossimità della frazione di Faibano di Camposano”. È quanto annuncia in una nota Carmela Rescigno, ex consigliere comunale di Camposano e dirigente di Fratelli d’Italia. “Abbiamo fondate ragioni, anche alla luce di una relazione tecnica, di ritenere che quella deviazione sia contro le norme sulla sicurezza stradale e aumenti pericolosamente il rischio incidenti. Va dunque immediatamente rimossa” conclude Rescigno. Nei giorni scorsi anche i residenti della frazione avevano raccolto un petizione contro il nuovo dispositivo predisposto agli inizi del mese di luglio dall’ex amministrazione guidata da Francesco Barbato.