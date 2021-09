San Sebastiano al Vesuvio, due “ninja” minorenni denunciati dai carabinieri

E’ quasi mezzanotte a San Sebastiano al Vesuvio. I carabinieri della locale stazione stanno effettuando un posto di controllo in via Libertà e notano 2 giovani a bordo di uno scooter. Gli intimano l’alt ma i ragazzi accelerano. Parte l’inseguimento che termina poco dopo. I militari li bloccano per poi denunciarli a piede libero. Si tratta di 2 minorenni, hanno 15 e 17 anni e sono di Ponticelli. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Quando li hanno perquisiti, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato delle armi fuori dal comune: un “nunchaku” – arma anticamente utilizzata dai ninja – sotto la sella e un punteruolo nel borsello di uno dei 2 giovani. I militari, prima di affidarli ai rispettivi genitori, hanno sanzionato i minori per guida senza casco, guida senza la copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita