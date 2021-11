Risale la percentuale di positivi in Campania. Sono 525 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 11.692 tamponi processati con una percentuale del 4.4%. Questi i dati trasmessi dall’unità di crisi della Regione. Sono 7 le persone decedute, i ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno più di ieri, e 293 (+1) i posti letto degenza occupati.