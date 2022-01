Decreto mangiaplastica: fondi a Cicciano, Cimitile, Roccarainola e Saviano

NAPOLI (Nello Lauro) – E’ stata ufficializzata sul sito del Mite (ministero della Transizione ecologica) la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del “programmaMangiaplastica”, approvata con un decreto del 27 gennaio. Sedici milioni di euro sono stati stanziati per il 2021 per i 712 comuni beneficiari del contributo che così potranno ridurre i rifiuti in plastica. Entra nel vivo l’attuazione del decreto “mangiaplastica”, firmato a settembre dal ministro Cingolani. Un provvedimento con il quale il ministero della Transizione ecologica aveva promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso uno specifico finanziamento. In provincia di Napoli (capoluogo compreso) sono 28 i comuni ammessi al finanziamento complessivo di circa 900 mila euro. Quasi duecentomila vanno a Napoli mentre nel Nolano fondi per Cicciano (17esimo nella classifica nazionale come punteggio complessivo del progetto), Cimitile (29.640 euro), Saviano (24,030 euro) e Roccarainola (11,830).

Napoli 197,040 Castellammare di Stabia 30,000 Casavatore 29,990 Pollena Trocchia 29,990 Agerola 29,990 Cicciano 29,900 Cimitile 29,640 Meta di Sorrento 28,420 Vico Equense 28,400 Anacapri 28,280 Barano 27,900 Pomigliano 27,450 Trecase 27,450 Striano 27,450 Giugliano 27,450 Torre Annunziata 26,840 Sant’Antonio Abate 26,840 Brusciano 24,590 Massalubrense 24,500 Palma Campania 24,400 Lacco Ameno 24,030 Saviano 24,030 Frattaminore 24,030 Casoria 24,030 Ercolano 24,030 Quarto 24,000 Pimonte 15,000 Roccarainola 11,830