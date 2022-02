Coronavirus nel Nolano, la curva dei contagi continua a scendere

NOLA (Nello Lauro) – Continua a scendere la curva dei contagi nei 13 comuni del Nolano. Secondo i dati forniti dell’agenzia area nolana, aggiornati a oggi 25 febbraio, il totale complessivo si attesta a 1283 ancora meno rispetto alla rilevazione del 19 febbraio che registrava 1440 contagi. Nola è ancora la città con il numero più alto di contagiati con 423 positivi (erano 481 sei giorni fa). In diminuzione i casi anche a Saviano e Cicciano rispettivamente con 244 e 166 contagiati. Sotto i 100 Roccarainola (97), Cimitile (84), San Paolo Bel Sito (55) e Camposano (50), dimezzati quasi a Tufino (39) e Visciano (38). Unico a risalire, anche se con numeri bassi è Casamarciano (37 oggi, 30 la scorsa settimana). Pochissimi i casi a Liveri (15) e Comiziano (13).

I NUMERI DEL MARIGLIANESE – Meno positivi anche nell’area Mariglianese: a Marigliano ci sono, secondo il report, 493 contagiati, a Mariglianella 122, a San Vitaliano 102 e a Scisciano 99 per un totale di 818 positivi in 4 comuni che sommati ai 1283 del Nolano portano a un complessivo di 2101 in 17 comuni.