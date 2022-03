SPERONE – Tragedia in via Nazionale delle Puglie nel territorio del comune di Sperone. Erano passate da poco le 21,30 quando c’è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte 4 autovetture. Nel violento impatto ha perso la vita un uomo di 43 anni, di nazionalità romena, ma residente a Mugnano del Cardinale, nel Mandamento Baianese. Una donna di 31 anni, originaria di Nola, rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Gli altri occupanti non hanno riportato grosse conseguenze tanto da essere visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco di Avellino. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Baiano che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Avellino.