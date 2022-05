Nola, in villa comunale torna il “Mercato della Terra”

Nuovo appuntamento a Nola con Slow Food per la spesa sostenibile e di qualità. Domenica 15 maggio, dalle ore 9 alle 13, torna il “Mercato della Terra” nei verdi giardini della villa comunale: Slow Food Agro nolano mette in agenda ogni terza domenica del mese un evento che sta riscuotendo sempre maggiore attenzione da parte degli operatori e dei cittadini interessati al buono, pulito e giusto. Nuovo appuntamento a Nola con Slow Food per la spesa sostenibile e di qualità. Domenica 15 maggio, dalle ore 9 alle 13, torna il “Mercato della Terra” nei verdi giardini della villa comunale: Slow Food Agro nolano mette in agenda ogni terza domenica del mese un evento che sta riscuotendo sempre maggiore attenzione da parte degli operatori e dei cittadini interessati al buono, pulito e giusto.

Sui banchi del “Mercato” si possono trovare prodotti locali, freschi e rigorosamente di stagione, presentati esclusivamente da chi li produce, che rispettano l’ambiente e il lavoro, proposti a prezzi equi, sia per chi compra che per chi vende. Piselli cento giorni, fagioli dente di morto, papaccelle, melanzane, zucchine, miele, succhi e confetture artigianali, mozzarelle nella mortella, formaggi del Vallo di Lauro, uova biologiche, pane e farine di grani antichi, olio extravergine di oliva, vini e tanto altro ancora.