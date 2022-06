Comunali 2022: eletti sindaci Arvonio, Buonauro, Primiano e Trinchese

NOLA (Nello Lauro) – Il Nolano ha scelto i suoi quattro sindaci. A Nola, Carlo Buonauro (centrosinistra) ha battuto Maurizio Barbato (centrodestra) al primo turno, a Tufino Michele Arvonio, comandante della polizia locale di Avellino ha sconfitto Claudio Ferone mentre a Visciano Sabatino Trichese ha trionfato su Peppino Gambardella e Giuseppe La Cerra. A Casamarciano il giovanissimo (22 anni) Clemente Primiano ha avuto la meglio sugli ex sindaci Carmela De Stefano e Andrea Manzi. Nel Mandamento Baianese Enrico Montanaro (Baiano Civica) confermato primo cittadino: battuto Emanuele Litto (Noi per Baiano). A Sirignano vittoria di Antonio Colucci (Sirignano nel Cuore) ai danni di Paolo Belloffatto (Lista Civica per Sirignano).