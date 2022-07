Spente le fiamme, ritorna regolare la circolazione lungo la tratta Napoli-Baiano della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come ”dalle ore 15:40 la circolazione sulla linea Napoli-Baiano è ripresa regolarmente”.

In precedenza per ovviare ai disagi dei viaggiatori per il mancato servizio tra Saviano e Nola, era stato istituito anche un servizio sostitutivo con autobus.