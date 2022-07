Giochi, piscina e gite: il campo estivo a Tufino è un successo

Un progetto per i più giovani partecipato e ben riuscito. Dieci giorni all’insegna della spensieratezza, dei giochi e dello stare insieme: è questo il positivo bilancio del campo organizzato dal parroco don Angelo Schettino insieme alla comunità parrocchiale con il supporto dell’amministrazione comunale di Tufino guidata dal sindaco Michele Arvonio che ha visto la presenza di circa 50 giovanissimi dal 5 al 15 luglio al campo sportivo “Balletta” dove i ragazzi hanno trovato anche una piscina. In più c’è stata anche anche una gita fuori porta con la visita al lago Laceno e al convento di San Francesco a Folloni a Montella. Ieri sera la santa messa e la festa finale con animatori e famiglie. “Grazie di cuore a tutti quelli che hanno supportato questo progetto, dall’amministrazione agli imprenditori non dimenticando il contributo fondamentale di genitori e animatori. In questi giorni di festa e di allegria ho potuto leggere tanti sogni negli occhi animatori, mamme e ragazzi: sognate relazioni vere e autentiche, non più inquinate dall’odio e dal rancore, sognate una Tufino più creativa, più vivace, più attenta alle giovani generazioni. Solo mano nella mano, possiamo portare il cambiamento che desideriamo per la nostra Comunità, non scappando o evadendo dai suoi problemi. Insieme è più bello, insieme ce la possiamo fare” ha detto don Angelo Schettino.