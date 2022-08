Scontro tra tir e auto, è strage sulla A1: tre morti

Tre morti nella notte in un incidente tra tir e un’auto sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. E’ successo poco dopo le 2.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cassino. Le vittime sono i conducenti di due tir (c’è anche un 51enne di Polvica) e un’altra persona.

Il tratto è stato chiuso per tutta la notte e riaperto all’alba. Sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della percorribilità dell’intera carreggiata, in attesa del completamento delle quali è stata installata una deviazione in carreggiata opposta, per consentire il deflusso del traffico su due corsie sia in direzione Napoli che in direzione Roma. Attualmente, fa sapere Autostrade, in corrispondenza della testata della deviazione, si registra un chilometro di coda in direzione di Napoli.