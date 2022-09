Nola, cantiere edile senza autorizzazione: scatta il sequestro

Continuano i controlli per la repressione degli abusi edilizi da parte del nucleo antiabusivismo edilizio della Polizia Locale di Nola appositamente istituito e diretto dal comandante della polizia locale, il tenente colonnello Giuseppe Formisano.

I controlli hanno portato al sequestro preventivo di un cantiere a Piazzolla di Nola di circa 100 metri quadrati realizzato in un’area di circa 2130 metri quadrati per assenza di titolo autorizzativo. Gli atti sono già stati depositati in Procura e trasmessi al dirigente dell’ufficio tecnico comunale per l’adozione dei provvedimenti penali e amministrativi. Denunciato anche il tecnico.