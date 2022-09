Intorno alle 13 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, supportata anche da quella del distaccamento di Montella, sono intervenute sulla stra statale 7, Ofantina, al chilometro 339,350 nel territorio del comune di Nusco, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Nel violento impatto rimanevano ferite le due rispettive conducenti, una di 52 anni originaria di Colliano in provincia di Salerno e l’altra di 42 anni di Monteforte Irpino. Le donne sono rimaste incastrate negli abitacoli e dopo averle estratte sono state affidate ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.