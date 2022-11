Auto finisce contro portone: muore 19enne, grave la fidanzata

Un ragazzo di 19 anni morto, e la sua fidanzata coetanea gravemente ferita: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Striano, in via Poggiomarino. Il giovane era alla guida di una Panda ma, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il portone di un’impresa agricola.

Il 19enne è morto durante il trasporto in ospedale. La ragazza è ricoverata con prognosi riservata nell’ospedale di Sarno. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. La salma è stata restituita ai familiari