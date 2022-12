Anziano tenta suicidio sulla Salerno-Avellino, messo in salvo

In preda a forti crisi depressive, un anziano ha tentato il suicidio nel pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo autostradale Salerno-Avellino, L’uomo, un 81enne, si è posto al centro della carreggiata tentando di farsi travolgere dalle auto in corsa. Tempestivo l’intervento dei carabinieri di Mercato San Severino che, allertati da alcuni passanti, hanno tratto in salvo l’anziano, affidandolo alle cure dei sanitari del 118.