Irpinia, uomo travolto e ucciso da pirata della strada

Un uomo di 49 anni di nazionalità ghanese è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un’auto pirata tra i comuni irpini di Avellino e Mercogliano. L’uomo, senza fissa dimora, stava attraversando via Nazionale Torrette. Adam, questo il nome di battesimo, era arrivato in Irpinia dieci anni fa. A periodi, anche per le sue condizioni di salute, veniva ospitato presso le strutture della Caritas di Avellino e negli ultimi tempi dormiva all’addiaccio nel centro di Avellino sul sagrato della chiesa del Rosario.

Polizia e carabinieri sono sulle tracce dell’investitore che non si è fermato a prestare soccorso: decisive potrebbero essere le immagini filmate dalle telecamere di sorveglianza presenti sull’arteria. In mattinata è giunto ad Avellino un fratello della vittima che risiede a Latina.