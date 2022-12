Serie D, Nola che mal di trasferta: ko anche a Tivoli, ora è ultimo

Il Nola non conferma la prestazione col Cassino ed esce dall’”Olindo Galli” di Tivoli senza punti e con l’amara novità dell’ultimo posto in classifica. Salutati in settimana Faiello, Maggio e Langella, mister Cavallaro si affida al neo acquisto Sepe tra i tre a difesa, spostando sulla fascia Bontempo e inserendo un trio d’attacco inedito con Chianese, D’Angelo e Gonzalez. I bianconeri affrontano la gara col piglio giusto e mantengono il pallino del gioco ma al 31′ vanno sotto all’improvviso con un tiro preciso di De Marco. Nella seconda frazione di gara il Nola va vicino alla rete in diverse occasioni ma è il Tivoli che potrebbe chiudere la pratica a 15′ dalla fine: cross preciso in area piccola, buca la difesa del Nola ma clamorosamente a porta vuota Perrotta liscia la sfera. Pochi minuti dopo è invece il Nola a sfiorare il pareggio su calcio d’angolo ma il colpo di testa di Sepe si stampa sul palo. I bianconeri spingono forte sull’acceleratore ma il Tivoli si difende bene e alla fine porta a casa il risultato pieno: è il quinto ko di fila in trasferta. A fine gara la società ha confermato, “fino a data da destinarsi il silenzio stampa”. Domenica allo “Sporting Club” arriva il Real Monterotondo: una gara da non fallire per restare agganciati al treno salvezza

IL TABELLINO

TIVOLI-NOLA 1-0

TIVOLI: Trovato, Lisari, Tarantino, Vecchi, Vagnoni (47′ Torsellini), Capodaglio, Spila (87′ Laurenti), De Fato, Perrotta (72′ Pellegrini), Granado, De Marco (67′ Faliló). A disposizione: Simeoni, Rossi, Catarinozzi, Provinzano, Proietti. Allenatore: Fabrizio Romondini.

NOLA: Venditti, Lucarelli, Sepe, Bontempo (72′ Ruggiero), Lame, Maio, Cassandro, Gonzalez, Staiano (46′ De Martino), D’Angelo (46′ Kean), Chianese (82′ Caliendo). A disposizione: Diglio, De Lucia, Hefiane, Bamba, Cirillo. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta (assistenti De Gregorio di Isernia e De Santis di Campobasso).

Rete: De Marco 31′ (T).

Note: ammoniti De Marco e Vagnoni per il Tivoli.

RISULTATI 14 GIORNATA: Arzachena-Aprilia 1-2; Atletico Uri-Agri 0-2; Casertana-Portici 1-0; Cassino-Sorrento 2-0; Lupa Frascati-Cos Sarrabus Ogliastra 3-1; Pomezia-Ilva Maddalena 1-1; Real Monterotondo-Paganese 0-1; Tivoli-Nola 1-0; Vis Artena-Palmese 0-0.

CLASSIFICA GIRONE G: Sorrento 29, Lupa Frascati 27, Paganese 25, Cassino 24, Casertana 23, Palmese 22, Arzachena 21, Angri 20, Real Monterondo 20, Ilva Maddalena 19, Pomezia 17, Tivoli 15, Vis Artena 15, Cos Sarrabus Ogliastra 14, Atletico Uri 13, Portici 12, Aprilia 12, Nola 11.

PROSSIMO TURNO: Angri-Casertana; Aprilia-Pomezia; Cos Sarrabus Ogliastra-Cassino; Ilva Maddalena-Tivoli; Nola-Real Monterotondo; Paganese-Lupa Frascati; Palmese-Arzachena; Portici-Vis Artena; Sorrento-Atletico Uri.