Pago del Vallo di Lauro, autovettura in fiamme nella notte

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la scorsa notte sono stati impegnati in intervento che ha riguardato l’incendio di un’autovettura. Nella tarda serata di ieri nel comune di Pago del Vallo Lauro, in via Salvo D’Acquisto, dove un’autovettura parcheggiata è andata a fuoco.

Ad arrivare per primi sul posto la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, che ha iniziato l’opera di spegnimento delle fiamme ultimata dalla squadra proveniente da Avellino. L’area è stata messa in sicurezza e non si sono registrati ulteriori danni.