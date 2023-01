Truffe on line, carabinieri denunciano due donne in Irpinia

Due persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri per aver truffato altrettanti acquirenti ai quali su un sito on line avevano proposto acquisti a prezzi convenienti. I militari della stazione di Nusco, su denuncia di una ragazza del posto, sono riusciti a individuare e identificare una 20enne residente in provincia di Monza-Brianza che si era fatta consegnare trecento euro su carta prepagata per una borsa di un noto marchio mai arrivata all’acquirente.

Utilizzando gli annunci on line, una 25enne di Reggio Calabria si è impossessata di mille euro, trasferiti su carta prepagata, per la vendita risultata fantomatica di una motozappa ad un agricoltore di Frigento. I carabinieri della locale stazione dopo averla identificata l’hanno denunciata all’autorità giudiziaria.