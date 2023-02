Cicciano in lutto: è morto l’ex primo cittadino Silverio Serpico

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Cicciano perde un altro pezzo di storia politica. E’ morto questa notte, all’età di 92 anni, l’ex sindaco di Cicciano Silverio Serpico. Uno dei leader storici della Democrazia Cristiana (è stato anche vicesegretario della provincia) fu eletto primo cittadino dell’ex città della pasta la prima volta nel 1960.

L’avvocato ciccianese indossò la fascia tricolore fino al 1970 per poi essere eletto come più volte come consigliere provinciale di Napoli (fu anche assessore) per un periodo che arriva fino agli anni ’90. Uomo gentile, professionista apprezzato e politico innovatore di razza ha contribuito alla crescita di Cicciano e dell’area nolana.