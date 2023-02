Caller ID Spoofing, la nuova truffa telefonica: doppia denuncia

“Il suo conto è stato hackerato”. Comincia così la nuova truffa informatica che utilizzando la tecnica del “Caller ID Spoofing” prosciuga il conto corrente bancario della vittima di turno. L’hanno scoperta i carabinieri di Gesualdo, in provincia di Avellino, che hanno denunciato una ragazza di 20 anni e un 40enne, entrambi residenti in provincia di Napoli, per frode informatica in concorso.

I truffatori chiamano dal numero “copiato” del centralino dell’istituto di credito e spacciandosi per dipendenti comunicano alla vittima che il suo conto è stato hackerato e che deve provvedere immediatamente a spostare il denaro con un bonifico su un conto corrente da loro indicato. In questo modo si sono appropriati di due mila euro che il correntista aveva in banca.