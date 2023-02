Fermato per guida pericolosa: in auto pistola e mazza da baseball

Nel corso della notte, a Caserta, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, di un ventisettenne casertano. L’uomo è stato intercettato dai militari dell’Arma mentre a bordo della propria autovettura stava eseguendo delle manovre pericolose e repentine in pieno centro abitato.

Il27enne, fermato e sottoposto a controllo, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso con 27 cartucce e di una mazza da baseball. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.