Piazza Mercato: armato, fugge all’alt e aggredisce i poliziotti

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Umberto all’angolo con via Arnaldo Cantani, hanno notato uno scooter con a bordo due persone, di cui il conducente con indosso un passamontagna, procedere a forte velocità in direzione di piazza Mercato.

I poliziotti li hanno inseguiti e, giunti in piazza Mercato, gli hanno intimato l’alt ma i due, alla loro vista, hanno abbandonato il motociclo tentando di dileguarsi a piedi; in quel momento, il guidatore ha estratto un’arma che gli è poi caduta a terra facendo sganciare il caricatore ma gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato; il passeggero, invece, ha recuperato l’arma e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

M.G., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni; infine, il caricatore ed il passamontagna sono stati sequestrati.