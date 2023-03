“Vi contatto per denunciare lo scempio che siamo costretti da anni ad assistere al cimitero di Cicciano”. Un accorato appello di una nostra lettrice per segnalare la situazione: “Riversa ormai in condizioni pietose. Ci sono delle zone diventate una vera e propria discarica di calcinacci, plastica e vetro” continua nella lettera alla quale ha anche allegato anche alcune foto.

“I tombini sono coperti da strati sottilissimi di ferro, per non parlare dei fili elettrici tenuti non in sicurezza. A proposito di sicurezza, ormai è diventato troppo poco sicuro quindi ho abbandonato l’idea anche di poter portare i miei figli per paura”.