Doppio appuntamento alla Mondadori di Nola. Lo store, polo culturale della città diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, ospiterà due nuovi eventi nel segno della promozione letteraria.

Mercoledì 29 marzo sarà Paolo Miggiano, autore del libro “C’è ancora tempo. Storie di donne che resistono” a ricordare dalle ore 18.30 il giovane originario di Nola Paolino Avella, vittima innocente di criminalità, ucciso venti anni fa alla vigilia del suo diciottesimo compleanno a San Sebastiano al Vesuvio mentre cercava di difendere il proprio scooter da un tentativo di rapina. La presentazione sarà arricchita dalla testimonianza di Alfredo Avella, padre di Paolino.

Paolo Miggiano in passato ha scritto libri denuncia contro la Camorra, come la Guerra di Dario, NA K14314 Le strade della Mèhari di Giancarlo Siani, L’Altro Casalese, tutti legati tra loro da un filo rosso, come il sangue dei morti che la criminalità ha ammazzato, solo perchè davano loro fastidio.

Giovedì 30 marzo sarà invece Patrizia Rinaldi a dare voce, sempre alle ore 18.30, al suo ultimo libro “Guaio di notte” edito da Rizzoli. Patrizia Rinaldi è una scrittrice napoletana tra le migliori penne della narrativa crime, ha pubblicato i romanzi di Blanca, da cui è stata tratta la serie tv andata in onda su Rai Uno.

Entrambe le iniziative sono promosse dallo store Mondadori di piazza Marconi in sinergia con il “Lions Club Nola Host Giordano Bruno” presieduto da Nello Manzi.