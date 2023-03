Problema ai motori provoca prima inconvenienti alla regolare marcia del treno e quindi la necessità di bloccarne la marcia.Ancora disagi per i passeggeri che si servono della Circumvesuviana per i loro spostamenti. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che in una nota fa sapere come ”nella serata di domenica 5 marzo, intorno alle 20:50, sul treno partito alle 19:30 da Napoli e diretto a Sorrento, un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato durante la marcia forti vibrazioni al sottocassa dell’elemento di coda”. Molti passeggeri si sono alzati e si sono impauriti.

Eav aggiunge come ”le forti vibrazioni hanno provocato alcuni danni al pavimento del convoglio. Il treno è stato fermato e messo in sicurezza nella stazione di Meta, per essere sottoposto agli opportuni controlli”. Stando a ciò che fa sapere l’azienda di trasporti, ”sul treno non si è verificato alcun danno ai trenta passeggeri a bordo e non è stato richiesto da alcuno l’intervento dei soccorsi sanitari . Gli stessi hanno proseguito il viaggio con il treno successivo dopo 15 minuti”.

La vicenda è stata sollevata dalla seguitissima pagina satirica facebook “Circumvesuviana. Guida alla soppressione e ai misteri irrisolti” che ha pubblicato alcuni video su quanto successo ieri sera nel tratto Napoli-Sorrento nella galleria tra Vico e Seiano.