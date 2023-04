A fuoco capannone agricolo nell’Avellinese: distrutti attrezzi e mobili

I vigili del fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri, 6 aprile, insieme a due squadre del comando di Benevento, sono intervenuti nel comune di Cervinara in via Cappelle, per un incendio che ha riguardato un capannone adibito a deposito agricolo, con al suo interno diverse attrezzature, mobili e materiale vario.

Ci sono volute più di tre ore di lavoro, alle due squadre intervenute dal comando di via Zigarelli e alle due di Benevento per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’intera struttura, e la messa in sicurezza, non si sono registrate persone coinvolte.