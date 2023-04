Comunali 2023, Sommese (Azione): “Nessun veto, pronti al dialogo”

“Per le elezioni amministrative del prossimo maggio in Campania, Azione ha espresso la massima disponibilità ad aprire un confronto positivo con tutte le forze riformiste e democratiche che compongono anche la maggioranza in Regione Campania. Vogliamo dare continuità amministrativa e stabilità anche alle nostre comunità locali, nei comuni al voto”. Così Giuseppe Sommese, segretario di Azione (Calenda) Campania e presidente della prima commissione permanente in consiglio regionale.

“Non abbiamo posto veti o pregiudiziali ideologiche nei confronti di nessuno, non ne accettiamo – ha proseguito Sommese – ma parlare di “campo largo” solo in chiave di alternativa numerica alla destra per noi non ha senso”.

“Dobbiamo offrire risposte di buon governo e prospettiva ai nostri concittadini – conclude Sommese – non coalizioni caravanserraglio piene di contraddizioni concepite solo per battere gli avversari, senza offrire una visione comune e competenze adeguate agli elettori. Le coalizioni si fanno partendo dal rispetto reciproco, da proposte e programmi condivisi. È chiaro che forze diverse devono procedere con buon senso, cercando di valorizzare i punti che le accomunano. Se questo è il metodo, noi siamo pronti a discutere con tutti”.