Furgone prende fuoco sull’autostrada A16, arrivano vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Avellino intorno alle 8 di questa mattina, sono intervenuti sull’Autostrada A16, Napoli-Canosa, al chilometro 35,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un furgone in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, proveniente da Roma e diretto ad Avellino trasportava alimenti per la ristorazione, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Non è stato necessario chiudere il senso di marcia durante le operazioni di soccorso.