Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un ragazzo di Avellino che poco dopo le sei di stamattina, alla guida della sua auto, si è ribaltato mentre percorreva via Molinelle, nel territorio di Monteforte Irpino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino. Il giovane, a scopo precauzionale, è stato trasferito in ospedale. Al momento dell’incidente, sulla carreggiata non si trovavano altri automezzi in transito.