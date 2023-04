Ruba e scappa con 13 chilogrammi di rame: raggiunto e arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in viale Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, per una segnalazione di un furto in uno stabile.

I poliziotti, durante il tragitto per arrivare sul posto, sono stati in contatto telefonico con il proprietario il quale ha raccontato che stava inseguendo un uomo che aveva rubato dei cavi di rame per poi salire su un bus fino a giungere al capolinea di via Evangelista Torricelli.

Gli agenti hanno raggiunto il capolinea indicato ed hanno individuato l’uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere due buste a terra tentando di nascondersi in una traversa adiacente tra le auto in sosta ma è stato bloccato e trovato in possesso di una pinza; inoltre, hanno recuperato le due buste contenenti 75 cavi di rame per un peso complessivo di circa 13 chilogrammi. Un 31enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.