Piccole guide crescono. Gli alunni dell’istituto comprensivo “Nicola Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro, Marzano di Nola e Domicella sono i protagonisti del progetto “Mini Guide Turistiche e Ambientali” nato in collaborazione con le rispettive amministrazioni locali con l’obiettivo di trasmettere ai bambini il valore dei beni artistici e ambientali presenti nel proprio comune favorendone il rispetto e la salvaguardia; e di promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, insieme ad esperti locali, saranno accompagnatori d’eccellenza per un giorno per la visita del principale monumento del loro paese ed esperti conoscitori del proprio territorio collinare.

In particolare le mini guide ambientali saranno in cammino il 22 aprile a Marzano sul sentiero “Piedi della Madonna”; il 6 maggio a Domicella con la passeggiata sulla collina cittadina; il 13 maggio a Pago sul sentiero Masseria del Bottonaro 417. Le mini guide turistiche saranno invece al lavoro da domenica 23 aprile a Marzano al santuario Maria SS. dell’Abbondanza; il 7 maggio a Domicella nella badia di Santa Maria delle Grazie; il 14 maggio a Pago del Vallo di Lauro nella chiesa di S. Maria Assuntadi Pernosano.

Al termine del progetto, realizzato con la collaborazione della docente referente Maria Addeo, degli insegnanti Giuseppe Mollo, Fabio Niola, Maria E. Manzi e Antonio Manzi, ci sarà una cerimonia di consegna ufficiale dei cartellini di mini guide turistiche ed ambientali agli alunni da parte dei rispettivi sindaci.