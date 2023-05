“Cicciano Azzurra”, la città si “colora” e festeggia i campioni d’Italia

CICCIANO (ads) – Un’esplosione “azzurra” che ha colorato Cicciano. Ingredienti fondamentali l’amore e la passione per il Napoli che hanno spinto un gruppo di irriducibili tifosi a colorare di bianco e di azzurro il proprio paese. Nasce così “Cicciano Azzurra”, grazie all’iniziativa di “4 amici al bar” che hanno voluto celebrare il terzo scudetto del Napoli, atteso per 33 anni. “Inizialmente doveva essere un pretesto per vedere le partite insieme – dicono gli ideatori di Cicciano Azzurra – poi partita dopo partita, vittoria dopo vittoria sono nate altre idee, come gli addobbi del centro del paese (40 chilometri di nastro azzurro, 200 bandiere e 50 striscioni) e l’apertura di un club Napoli a Cicciano”.

L’iniziativa ha poi coinvolto tante altre persone, tifosi e non, tutti contagiati dall’entusiasmo genuino e spinti dalla voglia di partecipare ai festeggiamenti. “Le nostre idee sono piaciute a tutti perché parliamo la lingua della purezza e della trasparenza. Abbiamo pensato di addobbare il centro del paese con bobine bianche e azzurre, striscioni con le scritte “Cicciano azzurra” e “Campioni d’Italia, bandiere con tricolore e bandiere a scacchi”, aggiungono gli organizzatori.

Intanto fervono i preparativi per la festa in programma il 3 giugno in piazza Mazzini quando saranno distribuite maglie celebrative e saranno installate statue di cartone a grandezza naturale che rappresentano i calciatori della squadra campione d’Italia con l’aggiunta di Diego Armando Maradona, Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis e anche il “mitico” Tommaso Starace. Uno sforzo notevole per i promotori di “Cicciano Azzurra” che, ci tengono a precisare, hanno organizzato il tutto senza alcun contributo da parte delle istituzioni: ogni tifoso si è autotassato versando la cifra che poteva per poter contribuire alla realizzazione del sogno azzurro.