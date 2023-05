Gite scolastiche, bus fermato e multato dai carabinieri

Bloccato un attimo prima di partire per la gita scolastica. Nell’ambito del protocollo per la sicurezza delle gite scolastiche, i carabinieri hanno fermato il bus che avrebbe dovuto portare in gita i ragazzi della scuola media di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. Nel corso delle verifiche i militari hanno accertato tra l’altro che una delle ruote era danneggiata. L’autista è stato multato. La gita si è poi tenuta regolarmente grazie all’arrivo di un bus sostitutivo.