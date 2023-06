Accoltella alla schiena il fratello durante una lite: arrestato

Durante una lite, per motivi ancora in corso di accertamento, ha colpito il fratello alla schiena, utilizzando un coltello. E’ successo a Massa di Somma, nel Vesuviano. La vittima di 21 anni è stata portata all’ospedale del Mare di Napoli e le lesioni sono state ritenute guaribili in 20 giorni. Il fratello che l’ha aggredito è stato arrestato dai carabinieri ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di lesioni aggravate.