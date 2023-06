Infastidito da una festa di compleanno è sceso in strada con la pistola: è successo ieri notte nella zona di Posillipo, a Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della stazione di Posillipo dopo una segnalazione di disturbo alla quiete pubblica. A chiamare i militari, è stato poi accertato, è stato proprio l’uomo sceso in strada armato, un 70enne, che è stato denunciato. I militari hanno perquisito la sua abitazione e scoperto che in una cassaforte custodiva una revolver clandestina, con matricola abrasa. Con l’arma anche 68 cartucce calibro 38 e 17 calibro 7,65: il 70enne è stato denunciato per porto e detenzione di arma clandestina, sequestrati pistola e proiettili.