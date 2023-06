Esplode vettura sulla Tangenziale, gravi ustioni per due persone

Un’autovettura in transito sulla tangenziale di Napoli è esplosa, poco prima dell’uscita Zona Ospedaliera in direzione Pozzuoli. I due passeggeri, un uomo e una donna, gravemente ustionati sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. I vigili del fuoco hanno subito domato l’incendio. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale.