NOLA – Arte e solidarietà, un binomio vincente per donare un sorriso ai bambini del reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli. È quanto si propone di fare l’Agop, Associazione genitori oncologia pediatrica, attraverso la prima asta itinerante di beneficenza organizzata da Antonella Aliperti, referente territoriale dell’associazione, con la collaborazione della scrittrice Stefania Guarracino, di Maria De Risi e Rosalba Brancaccio.

Da domenica 11 giugno saranno esposte dalle 10,30 alle 12,30 presso il convento di Santo Spirito (ex Carceri) di via Merliano a Nola tutte le opere di artisti territoriali e nazionali insieme ai lavori realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli di Cicciano nell’ambito del progetto “Creativity”. Lunedì 12 giugno dalle ore 17 avrà inizio l’asta a cui tutti potranno partecipare per aggiudicarsi una delle tante opere “speciali” esposte, speciali perché realizzate per un fine nobile, quello di donare un sorriso ai bambini malati.

Il ricavato dell’asta sarà infatti completamente devoluto al reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli: un fine nobile perché la solidarietà che incontra l’arte crea un capolavoro umano.