CICCIANO – “Cinema sotto le stelle”. Parte così il programma dell’estate organizzato dall’amministrazione comunale di Cicciano guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale: 12 film per altrettante serate da trascorrere in allegria in compagnia di amici a partire da giovedì 6 fino a domenica 23 luglio nel cortile della scuola media “Giovanni Pascoli” in via degli Anemoni nel rione Iacp. L’iniziativa gratuita, voluta dal consigliere Maria Biondo, prevede proiezioni dal giovedì alla domenica, dalle ore 20 con anteprima e baby dance per i più piccoli, dalle 21 film con pop corn e, a seguire, zucchero filato e mascotte per le foto. Il primo appuntamento è con “Il principe abusivo”, che sarà seguito da “Grazie ragazzi”, “Madagascar”, “Ti presento i miei”, “Una festa esagerata!”, “La stranezza”, “Spiderman into the Spider-verse”, “Sole a catinelle”, “Troppo napoletano”, “Ma che bella sorpresa”, “Ballerina”, “Quasi amici”.