Gragnano, arriva il museo della pasta: il Mann sarà partner

A Gragnano arriva il museo della pasta

A Gragnano arriva il museo della pasta Partner il Mann. “Sarà una tappa imperdibile per i visitatori” (ANSA) – NAPOLI, 14 LUG – E’ uno dei simboli dell’Italia e alla fine del 2025 alla pasta sarà dedicato un museo. Nascerà a Gragnano, città famosa per la tradizione pastaia nel mondo, e avrà un partner d’eccellenza, il Museo Archeologico nazionale di Napoli, il Mann. Sarà così che la storia incontrerà la tecnologia, il passato si mescolerà al presente e il museo, che avrà sede nell’ex monastero di San Michele Arcangelo, diventerà una tappa per tutti coloro che la pasta non vorranno solo degustarla a tavola ma anche conoscerla. Il MuPaG sarà tutto questo ed oggi a sancirlo è arrivata la firma di una lettera di intenti tra il direttore del Mann Paolo Giulierini e Aniello D’Auria, sindaco di Gragnano. “Questa collaborazione segna l’inizio di un percorso straordinario che unisce il patrimonio archeologico del museo Archeologico Nazionale di Napoli alla ricchezza enogastronomica di Gragnano. Il Museo della Pasta può diventare una tappa imperdibile per i visitatori che desiderano conoscere le radici storiche e culturali della pasta italiana e l’arte di produrla nel rispetto delle tradizioni”, ha detto Giulierini. “La pasta è il simbolo della nostra identità territoriale. E il Museo della Pasta di Gragnano rappresenta la dimensione ideale per valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio e tramandarne la memoria e le sue caratteristiche peculiari”, ha sottolineato il sindaco, che parla di “un progetto partecipato. Il museo è il racconto dell’abilità artigianale, delle capacità imprenditoriali, della forza di uomini e aziende: storie di vita dietro la produzione della pasta”. Il museo della Pasta di Gragnano sarà realizzato anche grazie al contributo finanziario di tre pastifici del territorio – Di Martino, Garofalo e Liguori – e della Città Metropolitana di Napoli. Si propone di diventare un centro di promozione e valorizzazione della produzione della pasta di Gragnano, illustrando la storia del territorio, le modalità di produzione e le connessioni della pasta con il mondo delle arti e della comunicazione. In questo contesto il Mann contribuirà alla progettazione di una sezione tematica sull’alimentazione nel mondo antico, con approfondimenti sulla cerealicoltura, la molitura e la panificazione. (ANSA). COM-SS 2023-07-14 19:34 S44 QBXO SPE