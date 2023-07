Scuola: il 99,8% passa la maturità, calano voti e aumentano i 60

Appaiono decisamente positive le performance degli studenti italiani, almeno a stare all’esito degli esami delle medie e della maturità diffusi oggi dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Percentuali ‘bulgare’ si sarebbe detto una volta, con i promossi alla maturità che hanno raggiunto una percentuale del 99,8%, anche se quest’anno si è evidenziato un calo dei 100 e dei voti alti, rispetto invece ad un aumento dei 60. Anche agli esami per le medie tanti promossi, dove a superare la prova è stato addirittura il 99,9% degli studenti.

Tanti anche coloro che alla maturità sono riusciti a strappare una lode: 13.414 in tutta Italia, però con un netto predominio delle scuole del Sud, con un podio che vede sul gradino più alto la Campania (2.620), seguita a distanza dalla Puglia (1.964) e dalla Sicilia (1.853). Non male anche gli studenti del Lazio, premiati con 1.162 attestati di lode. Nei Licei il 4,2% degli studenti ha ottenuto la lode (in calo rispetto al 5,1% dell’anno scorso), il 9,4% dei candidati ha raggiunto il 100 e il 13,8% un voto tra 91 e 99.

Il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (7,8%), seguito dal Liceo Europeo (7,1%) e dal Liceo Internazionale (6,3%). Negli indirizzi Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,4% delle ragazze e dei ragazzi (in lieve calo rispetto allo scorso anno), mentre il 5,4% ha ottenuto 100 (in calo rispetto al 7,1% del 2022). Nei Professionali lode per lo 0,6% dei candidati. Alla maturità di quest’anno è stato ammesso il 96,3% degli studenti (lo scorso anno erano stati il 96,2%), di questi, come detto, il 99,8% ha superato l’esame. In frenata il numero dei non ammessi: nei Tecnici passano dal 9% all’8,2%, nei Professionali dal 10,3% al 9,8%, nei Licei dal 3,5% al 3,2%. In calo le studentesse e gli studenti che si sono diplomati con una votazione di 100: sono stati quest’anno il 7,3%, rispetto al 9,4% di un anno fa.

Diminuiscono inoltre le votazioni comprese tra 91 e 99 (da 15,1% a 11,5%), e quelle comprese tra 81 e 90 (dal 21,1% del 2022 al 18,3% del 2023). Aumenta la percentuale di diplomati nella fascia 71-80, passando dal 27,1% dell’anno scorso al 29,2%, e quelli nella fascia 61-70 (che vanno dal 20,1% al 26%). Gli studenti diplomati con 60 sono il 5%: l’anno scorso erano il 4,1%. Nelle medie il tasso di ammissione è stato del 98,6% (l’anno scorso era stato del 98,5%,). In questo ambito sono due le regioni con il 100% di promossi: Molise e Umbria. Inoltre il 5,5% dei candidati ha ottenuto la lode (in calo rispetto al 5,9% dell’anno scorso). Sul podio, guardando i valori in percentuale, ci sono Calabria, Puglia e Campania. Il 19,5% è uscito con 9, il 26,8% con 8. (fonte Ansa)