Cicciano, hacker ruba profili Facebook con una votazione “truffa”

CICCIANO (Nello Lauro) – “Ciao, sto facendo domanda per una posizione come ambasciatore nel programma di influencer on line di basket, puoi votare per me?” Un messaggio nella posta privata da un amico che chiede un aiuto. “Nessun problema”. “Ok, vedi che ti arriva un codice per votare”. Che puntualmente arriva. Il malcapitato preme sul link e il profilo è andato. Hackerato. Inutile tentare di recuperare o di scrivere al nuovo truffaldino proprietario che cancella e blocca i profili che cercano una spiegazione. E’ una della tante storie telematiche che si stanno consumando nelle ultime ore a Cicciano dove diversi profili sono stati “bruciati” da un ineffabile pirata della rete. “Abbiamo perso in pochi istanti post, ricordi e foto personali – dicono i raggirati – abbiamo denunciato alle forze dell’ordine e stiamo cercando in qualche modo di porre rimedio, ma è difficile trovare una soluzione con i referenti di Facebook”. In qualche caso qualcuno ha anche rischiato di perdere le email, strumenti oggigiorno fondamentali per restare in contatto con colleghi e non solo. “Volevamo segnalare a tutti di stare attenti a messaggi di questo genere e di segnalare a tutti i contatti questi tentativi di raggiri, è veramente spiacevole perdere il profilo in questo modo”.