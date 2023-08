Droga in auto e nella camera dell’albergo: arrestato 51enne

Un 51 anni incensurato di Somma Vesuviana è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento e della stazione di Massa Lubrense per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione stradale in località Seiano, poco distante dal centro di Vico Equense. In auto aveva una dose di eroina e due di crack e addosso anche 1485 euro in contante ritenuto provento illecito. In una camera d’albergo nei pressi di Punta Campanella, luogo dove alloggiava, i carabinieri hanno trovato altre 8 dosi di eroina e 2 di cocaina. L’uomo è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari.