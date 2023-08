Irpinia, a fuoco tir carico di pomodori su strada statale 7bis

Un autoarticolato che trasportava pomodori ha preso fuoco mentre percorreva la Statale 7 bis nel territorio del comune di Manocalzati, in provincia di Avellino. L’incendio è stato originato dall’impianto frenante e ha bloccato l’automezzo sulla carreggiata. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Avellino, che stava percorrendo la stessa arteria. Con l’estintore in dotazione, i militari hanno spento le fiamme prima che si propagassero. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata.