Roccarainola rinnova l’appuntamento con l’escursionismo. Dal prossimo 22 settembre partirà il secondo corso escursionismo avanzato E2, promosso e organizzato dalla sottosezione Cai di Roccarainola, riservato ai soci che hanno partecipato e superato con successo l’esame del corso E1 svoltosi lo scorso anno. È una conferma importante per la città, che ospiterà nuovamente la formazione di escursionisti per andare in montagna in sicurezza e con responsabilità ma, soprattutto, per partecipare a nuove escursioni come direttori accompagnando soci e non soci sulle cime più belle delle montagne italiane. Il corso sarà guidato da persone di altissimo profilo escursionistico con esperienza ventennale e che sapranno mettere a disposizione il loro sapere e la loro esperienza: Simone Merola (Ane) e Michele Renna (Ae aei), rispettivamente direttore e vice direttore. Anche Massimo Parisi, reggente della sottosezione Cai di Roccarainola, parteciperà come docente per la parte Movimento e preparazione fisica, fondamentale per affrontare escursioni con dislivelli importanti e per evitare infortuni causati da mancanza di allenamento. “Sono contento – sottolinea Parisi – che anche quest’anno Roccarainola, porta del Partenio, sia stata scelta per questo evento così importante”. Si inizierà il 22 settembre e tutte le lezioni teoriche, che si svolgeranno presso la sede comunale di Roccarainola in presenza, inizieranno alle 19, ogni sessione avrà una durata di due ore. Alcune lezioni potrebbero essere svolte in video-conferenza.

Il programma

Lezioni teoriche

22 e 28 settembre – 6, 12, 13, 20 e 27 ottobre

Uscite in ambiente

30 settembre – 8 e 21 ottobre – 4 e 5 novembre

Le località e le date delle uscite in ambiente potranno subire variazioni in base alle valutazioni effettuate dagli accompagnatori.