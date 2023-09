Due persone sono state fermate dai carabinieri a Montoro per l’accoltellamento di tre giovani avvenuto dopo la mezzanotte di domenica scorsa al termine del concerto di un cantante neomelodico che ha chiuso i festeggiamenti per i santi patroni nella frazione San Felice. Gli indagati, di 51 e 23 anni, entrambi residenti a Montoro, devono rispondere di tentato omicidio e lesioni personali. Su un altro versante le indagini sono tese ad individuare gli altri partecipanti alla rissa alla quale avrebbero partecipato gruppi di giovani locali e di Mercato San Severino. Preoccupano le condizioni di uno dei feriti, un ventenne di Montoro, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno raggiunto da tre coltellate all’addome. Gli altri due giovani hanno subito ferite da taglio non gravi e sono stati medicati presso l’ospedale di Mercato San Severino.