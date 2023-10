“Camorra, le trasformazioni”: esperti a confronto a Caivano

L’evoluzione della micro-criminalità nelle periferie sarà il tema centrale del dibattito “Camorra, le trasformazioni” che si terrà a Caivano il 13 ottobre, presso la villa comunale “Falcone-Borsellino”, luogo ormai noto al panorama nazionale per abusi e violenze su minori. Un’emergenza sociale che necessita di essere affrontata con degli strumenti conoscitivi finalizzati alla prevenzione. La camorra, ieri ed oggi, come le nuove leve vengono reclutate nel mondo sotterraneo delle contro-culture. Giovani e new media, tendenze in trasformazione, dalle serie tv ai brani musicali, come cambiare la narrazione dei testi.

Un discorso più ampio sul degrado delle periferie e sull’intervento del Governo centrale. Testimonianze, racconti e riflessioni. Tra i relatori, le istituzioni politiche e civili, tra cui Michele Gubitosa, parlamentare e vicepresidente M5S, componente della quarta Commissione Difesa e Commissione parlamentare Antimafia, il professor Lello Savonardo, coordinatore dell’Osservatorio Giovani dell’Ateneo Federico II di Napoli, Pasquale Penza, parlamentare M5S, segretario della prima Commissione Affari Costituzionali, Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di Sicurezza e sullo stato di Degrado delle Periferie, Luigi Leonardi, vittima di camorra e testimone di giustizia, attualmente sotto scorta. L’appuntamento è alle ore 18.30. A moderare l’evento, la giornalista Enza Massaro.