Myky Petillo, il cantautore di Cicciano parteciperà a X-Factor Malta

Myky Petillo, il vulcanico e super energico cantante e autore da Cicciano di recente apprezzato per la pubblicazione il suo doppio album “Gemini”, è stato scelto per partecipare alle selezioni di X-Factor Malta.

La prima fase selettiva si è svolta online e ha richiesto di esibirsi con due cover. Myky è prevalentemente un cantautore, ma le sue doti vocali e interpretative gli permettono di confrontarsi con brani di altri artisti ottenendo risultati che rispettano l’originale dandogli allo stesso tempo nuova personalità. Le sue interpretazioni di “Try “(Pink) e “Chandelier” (Sia) hanno convinto la giuria e Myky è stato convocato ad affrontare di persona i giudici maltesi Howard Keith Debono, Ira Losco, Gianluca Bezzina e Amber Bondin.

Myky ha cominciato la sua carriera artistica nel gruppo musicale “The Dreamers” con cui è arrivato alla fase finale dei Bootcamp della prima edizione di X-Factor Italia. Ha partecipato anche al talent show “Social King” su Rai 2 e Rai Gulp e si è classificato al secondo posto.

Sull’isola di Malta, lo vedremo disputarsi un posto in trasmissione con artisti internazionali. Parallelamente alle vicende del noto show, il viaggio ha dato a Myky modo di incontrare la talent scout Marilanda Majello, che ha deciso di scommettere sul suo potenziale e ha offerto al talentuoso cantautore l’opportunità di entrare in contatto con il contesto musicale di Malta, preparandogli la strada per nuove collaborazioni. La prima puntata di X-Factor Malta andrà in onda sulla tv maltese TVM domenica 8 ottobre alle 20:50.